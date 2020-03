Exclusief voor abonnees Aalst wacht loodzware opdracht tegen Novosibirsk 04 maart 2020

Na de 3-0-nederlaag in de heenwedstrijd staat Aalst voor een loodzware opdracht. Tegenstander Novosibirsk staat aan de leiding in de Russische Superleague en won afgelopen weekend met 3-0 tegen Dynamo Moskou, het team van Sam Deroo. Om zich te kwalificeren voor de halve finale moeten de Ajuinen winnen met 3-0 of 3-1 én de golden set pakken. Coach Johan Devoghel: "In Siberië kregen we een setbal die we niet konden verzilveren. Ik reken op de steun van een vol Schotte. Laat ons beginnen met een set proberen te winnen en als dat lukt ook de volgende." (BDT)