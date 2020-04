Exclusief voor abonnees Aalst versterkt zich met jonge red dragons SPORT KORT 10 april 2020

Lindemans Aalst bevestigt de komst van twee jonge Red Dragons: middenman Wout D'Heer (18 jaar - 2m02, komt van Gent), die de Nederlander Tim Smit zal vervangen, en de jonge belofte Robbe Van de Velde (17 jaar - 2m01 - receptie/hoek uit de Volleybalschool), die Gertjan Claes zal vervangen. Aalst neemt verder een afwachtende houding aan met betrekking tot de Europese campagne volgend seizoen. Het bondsreglement zegt dat als er geen play-offs gespeeld zijn, de eindstand van de reguliere competitie beslissend werkt. En dan spelen leider Aalst en Roeselare Champions League, Maaseik de CEV Cup (EB 2), Achel en Leuven in de Challenge Cup. Maaseik hoopt stiekem op een CL-ticket, want vermoedt dat Aalst zich niet zal inschrijven. Maar... als Aalst neen zegt tegen de hoogste Europese bekercompetitie, dan gaat dat ticket niet naar Maaseik, maar terug naar de CEV en is België in principe zijn tweede CL-ticket kwijt. "We hebben als club nog niks beslist", merkt Aalst-CEO Pascal Debels op. "We willen wél Champions League spelen als ons budget het zal toelaten én als we in Schotte mogen spelen." (BrV)

