Aalst verdedigt krappe voorsprong in Spanje 16 januari 2019

In december moesten de jongens van coach Johan Devoghel in sporthal Schotte tot het uiterste gaan om een 3-2-zege binnen te halen tegen Teruel. Een krappe marge waardoor Aalst vanavond moet winnen op bezoek bij de Spaanse landskampioen en competitieleider. Bij 3-2-verlies volgt een golden set. "We gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren", zegt assistent-coach Dries Hoeyberghs. "De Europese matchen zijn ideaal voor de club en de spelers om zich te tonen. Ook al zou de kwalificatie voor de kwartfinale betekenen dat ons programma nog wat zwaarder wordt." (BDT)