Aalst underdog tegen Galatasaray Kwartfinales CEV Cup 30 januari 2019

00u00 0

Lindemans Aalst zakte maandag af naar Turkije voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de CEV Cup tegen Galatasaray. De thuisploeg staat vierde in de Turkse competitie. Blikvangers zijn de Estse hoofdaanvaller Oliver Venno (2m10) en de Canadese middenman Justin Duff. Zopas trok Galatasaray ook nog hoekspeler Oleg Antonov aan. De Italiaans-Russische topper schakelde vorig seizoen met Ziraat Ankara Lindemans Aalst uit in de kwartfinales van de CEV Cup."In principe is Antonov al speelgerechtigd, al zal hij amper meegetraind hebben", aldus de Aalsterse assistent-coach Dries Hoeyberghs. "De thuisploeg is favoriet, maar wij proberen om minstens een punt mee te brengen." (BDT)