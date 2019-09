Exclusief voor abonnees Aalst start 'kliklijn' tegen radicalisering 24 september 2019

00u00 0

De stad Aalst vraagt bewoners om alarm te slaan als ze denken dat mensen aan het radicaliseren zijn. Schepen Karim Van Overmeire vraagt om alle verdachte personen aan te geven. "De meldingen worden strikt opgevolgd. Daarvoor is er geregeld overleg tussen verschillende diensten", zegt de N-VA'er. "Elke situatie wordt afzonderlijk bekeken. Er is een verschil tussen een losgeslagen puber die denkt dat hij in de radicale islam een houvast gaat vinden, en een streng islamitisch gezin dat zich afsluit van de buitenwereld. Zodra er strafbare feiten gepleegd worden, grijpt de politie in. Maar we proberen dus ook preventief op te treden. Daarom is het belangrijk dat signalen van radicalisering worden gemeld. Dat kan op het mailadres ABCproject@Aalst.be." (RLA)