Aalst staat voor lastige opdracht tegen Turken 14 februari 2019

Na de verloren bekerfinale tegen Roeselare probeert Lindemans Aalst vanavond thuis in de kwartfinale van de CEV Cup de 3-1-nederlaag tegen Galatasaray uit te wissen. Dat kan enkel na een 3-0- of 3-1-overwinning én winst in de golden set. "De bekerfinale was een gemiste kans en op de eerste training zag je bij sommigen nog de ontgoocheling", aldus assistent-coach Dries Hoeyberghs. "Maar we hebben de knop omgedraaid. Het wordt niet simpel tegen Galatasaray, het is echt wel een goede ploeg. De Turken komen op volle sterkte, want ook topper Oleg Antonov komt mee. Het komt erop aan om hem en hoofdaanvaller Oliver Venno lam te leggen." (BDT)