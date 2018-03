Aalst roept kleuters op als animatoren 13 maart 2018

"Beste sping-in-'t-veld, we want you." Ze kunnen het zelf nog niet lezen, maar dat staat in de brief die alle Aalsterse kinderen met geboortejaar 2012 en 2013 kregen. Ze zijn pas vijf of zes en worden opgeroepen om tijdens de schoolvakantie animator te worden op het speelplein "Geen idee wat er is misgelopen", zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). "Ik heb contact opgenomen met de verantwoordelijke diensten en daar valt men ook uit de lucht. We zullen bekijken wat er verkeerd is gegaan. De dienst Jeugd krijgt de lijst met namen natuurlijk ook van een andere dienst." Bedoeling was uiteraard om net zoals elk jaar de 16-jarige inwoners op te roepen om de speelpleinwerking in goeie banen te helpen leiden. (RLA)

