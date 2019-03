Aalst opent tegen Roeselare 08 maart 2019

Volleybal

Volleybal

De kwalificaties voor de Champions Final Four zitten erop. Maaseik, Roeselare, Aalst en Menen spelen nu een minicompetitie en de top twee na zes wedstrijden kampt in een 'best of 5' om de kampioenstitel. Doordat Aalst en Menen hun kwalificatie - tegen Gent en Achel - in de kortste tijd (twee wedstrijden) hebben afgedwongen, genieten ze van een weekendje rust. Aalst opent de Champions Final Four op zaterdag 16 maart in eigen zaal tegen Roeselare, een herhaling van de bekerfinale. (BrV)

