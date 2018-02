Aalst opent play-offs in Zoersel 21 februari 2018

Vanavond staan de eerste duels van de poulefase van de vernieuwde play-offs op het programma. Omdat door het forfait van Antwerpen slechts negen teams aantreden in de Liga A, drong een hervorming zich op. In drie poules van drie teams plaatsen de groepswinnaars én de beste tweede zich voor de laatste vier. In poule C trekt Aalst naar rode lantaarn Zoersel. De Kempenaars zorgden in de achtste finales van de Belgische beker voor dé stunt door de Oost-Vlamingen te elimineren. Na het bekersucces ging het bergaf voor Zoersel dat op de laatste plaats eindigde en coach Dries Hoeyberghs zag vertrekken. Aalst, nog steeds geplaagd door de afwezigheid van Gertjan Claes en Ivan Mihalj, wil zich niet opnieuw laten verrassen. (BDT)

