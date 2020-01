Exclusief voor abonnees Aalst op zoek naar goede uitgangspositie 29 januari 2020

Aalst kreeg zaterdag in de competitie een 0-3-pandoering van concurrent Roeselare. De Oost-Vlamingen behouden wel nog de leidersplaats en willen zich herpakken in Europa. Vanavond gaan de troepen van coach Johan Devoghel in de achtste finales van de CEV Cup de strijd aan op Mladost Zagreb. De Kroaten werden na de uitschakeling in de derde ronde van de Champions League opgevist in de lagere CEV Cup. "Ik schat onze kwalificatiekansen op fiftyfifty", aldus Devoghel. (BDT)