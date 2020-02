Exclusief voor abonnees Aalst op weg naar Siberië? 12 februari 2020

In de heenmatch van de achtste finales van de CEV Cup behaalde Lindemans Aalst op bezoek bij Mladost Zagreb een moeizame 2-3-overwinning (13-15 in de tiebreak). Om zich te plaatsen voor de kwartfinale hebben de Ajuinen vanavond in Schotte genoeg aan een zege. Bij 2-3-verlies volgt een golden set. Als Aalst de Kroaten kan elimineren, maken de troepen van coach Johan Devoghel de verre trip naar het sterke Novosibirsk in Siberië. "Afgelopen zaterdag tegen Achel maakten we te veel technische fouten. Als we ons willen kwalificeren, moet ons spelniveau absoluut naar omhoog", waarschuwt middenman Simon Van de Voorde. (BDT)