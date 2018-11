Aalst ontvangt Achel 21 november 2018

Na de eerste competitienederlaag tegen Maaseik ontvangt Lindemans Aalst vanavond Achel in een inhaalmatch. Coach Johan Devoghel: "Achel kan teren op een pak ervaring en staat als nieuwkomer niet voor niets in de middenmoot. Voor ons is het een leuk weerzien met Tim Verschueren, die jarenlang spelverdeler was bij Asse-Lennik." (BDT)