Aalst naast Roeselare en Maaseik naar Champions League? 28 mei 2018

00u00 0

De formule van de Champions League wijzigt vanaf volgend seizoen en dat is goed en slecht nieuws voor onze Belgische clubs. Vanaf volgend seizoen zal de Europese top 20 (bij mannen en vrouwen) - 18 rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase en twee teams uit de voorrondes - in vijf groepen van vier teams strijden om de kwartfinales. De groepswinnaars en drie beste tweedes stoten door naar de volgende ronde. Zowel de kwartfinales als halve finales worden in een thuis- en uitmatch beslist, de finale in één wedstrijd. Gedaan dus met play-offs met 12, PO 6 en een Final Four.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN