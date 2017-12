Aalst moet zich eens tonen in een topper VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE 00u00 0

Aalst blijft voorlopig onder de radar, beneden de verwachtingen. Veel te vroeg uitgeschakeld in de Beker van België - door Amigos Zoersel - en in competitie (zwaar) verloren in Roeselare, ook thuis tegen Maaseik en nipt uit bij Menen. Ook de jongste verplaatsing naar Borgworm was niet overtuigend: in extremis 2 punten na een 2-0-setachterstand. De ploeg draagt wel de last van blessures - Colson en Mihalj zijn out, waardoor de Franse opposite Wendt in het midden moet helpen -, maar het is nu aan Gert Van Walle, Claes, Mäkinen, De Paepe en vooral ook aan Staszewski om zich vanavond te tonen in de topper tegen Roeselare.

