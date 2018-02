Aalst mag dromen 16 februari 2018

Aalst, nog steeds zonder Gertjan Claes en Ivan Mihalj, verloor de heenmatch in de kwartfinale van de CEV-cup bij topclub Ziraat Ankara. In de openingsset namen de bezoekers veel risico bij de service (7 opslagmissers). Toch slaagden ze erin om een 16-11-achterstand weg te werken. Bij 19-20 kwam Aalst zelfs op voorsprong. Van Walle en co. hielden het hoofd koel en Colson ramde de setbal tegen de grond. De thuisploeg was even van slag door de verrassende 0-1. In set 2 ging het via 6-8 naar 13-15, maar dan vond de ijzersterke Antonov het welletjes. In de derde set zorgde de ingevallen Kurek vanop de opslaglijn voor een 15-10-kloof. Aalst vocht terug (21-20), maar aangemoedigd door enkele duizenden volleybalgekke fans haalde de thuisploeg de set binnen. In de slotset maakten de Turken al snel een kloof die een moedig Aalst niet meer gedicht kreeg. Terugwedstrijd op 27 februari in Aalst. (BDT)

