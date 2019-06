Exclusief voor abonnees Aalst laat het gras groeien 18 juni 2019

Aalst heeft als eerste Vlaamse stad het 'ByeByeGrass-charter' ondertekend. De stad belooft om voortaan groen- en grasperken zo weinig mogelijk te maaien - om de biodiversiteit vooruit te helpen, maar het is ook goed voor waterinfiltratie. "We hopen dat andere steden en gemeenten volgen", klinkt het bij ByeByeGrass. "Nu het laat-het-gras-maar-groeien-gedachtegoed meer en meer ingeburgerd raakt, is het aan de gemeenten om het goede voorbeeld te tonen. Ook kunnen burgers aankloppen bij hun eigen gemeente met het charter."

