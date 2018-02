Aalst heeft stunt nodig tegen wereldtoppers VOLLEYBAL CEV CUP 27 februari 2018

Na het 3-1-verlies in Turkije heeft Lindemans Aalst in de kwartfinales van de CEV Cup tegen Ziraat Ankara een 3-0- of 3-1-zege nodig om een golden set af te dwingen. Ondanks de blessurelast weigert de Aalsterse coach zich al gewonnen te geven.

