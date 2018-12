Aalst heeft genoeg aan 3-2-zege 05 december 2018

Winnen, met eender welke score. Om zich te plaatsen voor de achtste finales van de CEV-Cup is dat na de nipte 2-3-zege op bezoek bij Arcada Galati vanavond de opdracht voor Aalst. De Roemeense vicekampioen heeft heel wat ervaring in huis en dus zijn de troepen van coach Johan Devoghel maar beter op hun hoede. In geval van kwalificatie is de kans groot dat Aalst het in de achtste finales moet opnemen tegen CV Teruel, het team dat de Oost-Vlamingen eerder elimineerde in de eerste voorronde van de Champions League. De Spaanse landskampioen werd nadien uitgeschakeld door Chaumont en werd net als Aalst opgevist in de CEV Cup. In zijn heenmatch van de zestiende finales ging Teruel met 0-3 winnen bij het Franse Tourcoing. Het staat zo met één been in de volgende ronde waarin het dus mogelijk opnieuw Aalst treft. (BDT)

