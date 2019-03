Aalst en Menen op één stap van Final Four 06 maart 2019

00u00 0

Vanavond ontvangen Lindemans Aalst en Menen in hun tweede kwalificatiewedstrijd voor de play-offs respectievelijk Gent en Achel. Na de 0-3-winst in het eerste duel beginnen de thuisploegen als favoriet. Als de bezoekers de stand in evenwicht brengen, volgt zaterdag het beslissende duel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN