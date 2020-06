Exclusief voor abonnees Aalst deelt lakens uit. Of zijn het toch maskers? 16 juni 2020

In Aalst is hilariteit ontstaan over de mondmaskers die de stad uitdeelt. "Ze vallen wat groot uit, het lijken eerder lakens", klinkt het op Facebook. Inderdaad: de via een groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen bestelde maskers bedekken niet alleen neus en mond, maar het volledige gezicht. "Als je het draagt, loop je overal tegenaan", zegt een inwoner op de sociale media. "Bij mij vliegt het masker de vuilnisbak in." Een andere Aalstenaar grapt dat hij het als filter voor z'n dampkap gaat gebruiken.

