Aalst blijft lachen met Joden (en Unesco) 25 maart 2019

Het dreigement van de Unesco om Aalst Carnaval te schrappen van de lijst met Werelderfgoed, na de praalwagen met karikaturale Joden, heeft klaarblijkelijk niet veel indruk gemaakt. Op de verkiezing van de Arendprins - een vrij bescheiden feest voor de Aalstenaars die aan één carnaval niet genoeg hebben - waren afgelopen weekend verschillende feestvierders verkleed als Joden. Alle juryleden besloten zelfs op te draven met zwarte hoed en pijpenkrullen. Eén carnavalist droeg een bordje mee met de boodschap 'F*ck Unesco'. "Die hele heisa over De Vismooil'n (de groep achter de gecontesteerde praalwagen, red.) was vergezocht", verklaarde jurylid Ignace Verhaegen z'n outfit. "Aalst lacht met alles en iedereen. Ze mogen van ons niet verwachten dat we ons plots slaafs opstellen." (RLA)

