Aalst begint tegen Maaseik aan cruciaal vierluik 06 februari 2019

00u00 0

Lindemans Aalst neemt best een flinke hap extra zuurstof, er kondigt zich immers een slopende periode aan: vanavond thuis de competitietopper tegen Maaseik, vier dagen later de bekerfinale in het Antwerpse Sportpaleis tegen Roeselare, daarna de beslissende Europese kwartfinale tegen Galatasaray, en vervolgens op zondag 17 februari de topper in Roeselare. Vier klappers op rij.

