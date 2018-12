AAlst - achel 3-1 27-25, 20-25, 25-22, 25-18 29 december 2018

Achel kan geen beroep meer doen op Verhees die weldra op wereldreis vertrekt en Schouren had beroepsverplichtingen. Desondanks volleybalden de Limburgers een bonus van drie punten bijeen. Na de 11-14 herstelde Aalst het evenwicht via Strzezek en won het alsnog de inleidende beurt. Onder impuls van Campforts en Van De Loo haalde Achel het in set twee maar na de inbreng van Firlej in het derde spel bij 17-20, kantelde het spel weer in het voordeel van de Ajuinen. (MPM)

