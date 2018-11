Aalst-Achel 3-0 25-23, 25-19, 25-22 22 november 2018

00u00 0

Aalst was op zijn hoede voor Achel, dat enkel nog maar tegen Roeselare en Maaseik had verloren. Met Gorski aan de service ging de thuisploeg van 6-4 naar 11-4 en ze leek op weg naar vlotte setwinst, maar het team van spelverdeler Verschueren, als ex-speler van Asse-Lennik warm onthaald door het thuispubliek, knabbelde aan de achterstand. Bij 24-23 mepte kapitein Staszewski de setbal voorbij het bezoekende blok. In de tweede beurt liep Aalst al snel uit tot 6-1. In de derde set gaven de bezoekers een 4-7-voorsprong prijs (14-11), maar Bontje en co knokten terug tot 18-17. In de eindspurt toonde Aalst zich het meest secuur. (BDT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Bontje

Aalst

Gorski

Aalst

Staszewski

sport

sportdiscipline

volleybal