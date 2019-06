Exclusief voor abonnees AA GENT 14 juni 2019

Gino Caen wordt assistent. De 54-jarige Belg heeft een UEFA Pro License-trainersdiploma en neemt de plaats in van physical coach Stijn Matthys, die een andere functie krijgt. Caen werd in februari nog ontslagen bij Anderlecht. Daarvoor was hij conditietrainer bij KV Oostende en KV Kortrijk. De Buffalo's namen eerder al afscheid van T2 Johnny Mølby. De landgenoot van coach Jess Thorup keerde terug naar Denemarken. (ABD/PJC/ESK)