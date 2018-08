AA GENT 21 augustus 2018

Nog geen Dylan Bronn of Giorgi Kvilitaia gisteravond bij de beloften. Yves Vanderhaeghe had gehoopt dat vooral Kvilitaia zijn eerste optreden zou kunnen maken, maar uiteindelijk bleek het nog iets te vroeg. Van de A-kern trad enkel Neto in Moeskroen aan met de U21. (RN)