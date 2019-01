AA Gent 17 januari 2019

heeft gisteren uitzonderlijk een open training gehouden. Enkele honderden supporters kwamen afgezakt naar het oefencomplex in Oostakker. Zij zagen Chakvetadze een apart programma afwerken. Odjidja en Smith lijken geen last meer te hebben aan de dij en trainden met de spelersgroep. Na oefeningen op afwerken en passing trakteerden de spelers de supporters op handtekeningen en selfies. (ABD)

