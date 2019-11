Exclusief voor abonnees AA GENT 13 november 2019

In de schaduw van het Ottenstadion werd gisteravond 'De Buffalo Exodus' voorgesteld. Een werk van Heli Rombout, die eerder ook al 'Bruiloftstraat 42' en 'De Buffalo Bijbel' op de markt bracht. Rombaut is het levend archief van de Buffalo's, zijn nieuwste boek beschrijft de mooiste bladzijden uit de geschiedenis van AA Gent, van 1998 tot nu, met het kampioenenjaar en de grote Europese avonden. Het boek telt 259 pagina's en is te koop in de Standaard Boekhandel en de fanshop van AA Gent. (RN)