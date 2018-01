AA GENT 23 januari 2018

AA Gent heeft zijn eerste transfer met het oog op vorig seizoen al gerealiseerd. De Buffalo's bereikten een akkoord voor drie jaar met Jari De Busser (18). De 1m90 grote doelman komt transfervrij over van Lierse, waar hij derde doelman is. De Busser geldt als een groot talent. Zijn aanwerving is wellicht slecht nieuws voor Anthony Swolfs, deze winter overgenomen van KV Mechelen. (RN/KDC)