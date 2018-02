AA Gent 17 februari 2018

00u00 0

Renato Neto komt dit seizoen niet meer in actie voor AA Gent. De Braziliaan had gehoopt tegen de play-offs hersteld te zijn van een operatie waarbij de positie van het dijbeen werd gecorrigeerd. "We moeten nog voorzichtig zijn, nu de schroeven en de plaatjes operatief verwijderd zijn, maar ik denk dat het wel goed komt", zegt Yves Vanderhaeghe. De coach van AA Gent kan geen datum op zijn terugkeer plakken, maar de play-offs zijn niet realistisch. " We willen op termijn weer een gezonde Neto, daar gaan we op focussen." (RN)