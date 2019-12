Exclusief voor abonnees AA Gent 11 december 2019

AA Gent ontvangt Club Brugge op zondag 22 december in een vol huis. De laatste tickets gingen gisteren de deur uit. De topper zal dus gespeeld worden voor 19.999 toeschouwers. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Ghelamco Arena nagenoeg twee weken op voorhand al is uitverkocht. (RN)