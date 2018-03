AA GENT 27 maart 2018

Rosted kroonde zich met een rake kopbal tot matchwinnaar van Noorwegen: 0-1 op het veld van Albanië. Kubo (Japan) speelt vanmiddag tegen Oekraïne (in Luik), Bronn (Tunesië) vanavond tegen Costa Rica en Simon (Nigeria) tegen Servië. Kroatië (met Kalinic) speelt pas woensdagnacht om 4 uur tegen Mexico. De doelman zal bijgevolg pas vrijdag opnieuw in Gent zijn. Chakvetadze is al terug, na zijn debuut (plus doelpunt) voor Georgië. Er was afgesproken dat hij slechts één wedstrijd zou meedoen. (NP)

