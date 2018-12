AA GENT 04 december 2018

In de Ghelamco Arena werd het boek 'De Gantoise, 101 sterke verhalen over de Buffalo's' voorgesteld. Het boek vertelt de geschiedenis van AA Gent bij middel van documentatie en interviews met clublegendes. Het boek werd geschreven door Raoul De Groote, het telt 303 pagina's en is rijk geïllustreerd met fotomateriaal. Het is in de boekhandel en de Gentse fanshop te koop voor 34,99 euro. (RN)