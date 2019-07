Exclusief voor abonnees AA Gent zit verveeld met uitspraak BAS 11 juli 2019

Bij AA Gent zitten ze behoorlijk verveeld met de uitspraak van het BAS. Omdat die uitspraak voorlopig geen beslissing over Europees voetbal omvat, weten de Buffalo's nog steeds niet of ze over veertien dagen Europees aan de slag mogen tegen het Roemeense Viitorul. Organisatorisch zorgt die alsmaar inkrimpende termijn uiteraard voor de nodige problemen. De club wenst zich evenwel te onthouden van alle commentaar. (RN)