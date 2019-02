AA Gent zit deze week samen met fans 19 februari 2019

AA Gent gaat in de loop van deze week overleg plegen met de supporters, die ontevreden zijn over de ticketregeling voor de bekerfinale. Volgens de club bestaan er een aantal misverstanden over de manier waarop de tickets voor de bekerfinale aan de man gebracht worden, deels te wijten aan de gebrekkige communicatie vanuit de club zelf. Die misverstanden wil de club in overleg met vertegenwoordigers van de supportersfederatie uit de wereld helpen. (RN)