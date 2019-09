Exclusief voor abonnees AA Gent wil Matthys als hoofdscout 30 september 2019

De Buffalo's stellen alles in het werk om Tim Matthys aan zich te binden als hoofdscout. Die stopte eind vorig seizoen bij KV Mechelen en trad er meteen in dienst als hoofdscout. Dat is niet onopgemerkt gebleven in de Ghelamco Arena. Zij namen contact op met Matthys - die in het verleden ook bij AA Gent speelde - in de hoop dat hij zal toetreden tot de scoutingcel. (FDZ)