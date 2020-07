Exclusief voor abonnees AA Gent wil lucht in Ghelamco Arena zuiveren 01 juli 2020

'Een luchtbehandelingssysteem dat bacteriën, schimmels en virussen op permanente basis vernietigt'. Dat is het nieuwste snufje waarmee AA Gent straks uitpakt in de eigen Ghelamco Arena. Het technologische systeem dat massaal negatieve ionen in de lucht injecteert, moet Covid-19 straks tegengaan wanneer er in Gent opnieuw gevoetbald wordt. Niet alleen in het stadion en de tribunes, ook in de kleedkamers, de sanitaire ruimtes, de burelen, fanshop en restaurants zal de techniek gebruikt worden. "Dat men denkt alle virussen te kunnen vernietigen, lijkt me iets te enthousiast", tempert professor Bert Blocken, professor bouwkunde aan de KU Leuven en TU Eindhoven. "Er zijn toch een aantal problemen die kunnen opduiken. Zelfs met een volledig gesloten circuit kan je nooit alle virussen doden. Een deel wel, een deel niet."

