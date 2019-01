AA Gent wil Bezus 22 januari 2019

AA Gent wil er nog één offensieve versterking bijhalen en aast daarbij op Roman Bezus. Sint-Truiden lichtte de optie in het contract van de 28-jarige Oekraïner, maar dat sluit een overgang deze winter niet uit. Ivan De Witte gaf gisteren in onze podcast VISTA! toe dat de Buffalo's geïnteresseerd zijn in Bezus. "Ik wil er niet te diep op ingaan, want je weet hoe dat gaat in de wintermercato: hoe meer je zegt, hoe moeilijker de transfer wordt", aldus De Witte. "Ik zou eerst willen afwachten hoe het allemaal verder verloopt. Ik ontken niet dat dit één van de pistes is, maar om te bevestigen, is het nog veel te vroeg. Ik heb tijdens de stage in Spanje gezegd dat we er nog een drietal spelers bij zouden nemen. Met Kaminski en Sørloth hebben we al twee versterkingen aangetrokken. Er zal waarschijnlijk nog wel iemand bijkomen, maar om daar nu al een naam op te plakken, is het iets te voorbarig. Maar offensief mag er nog wat bij." (RN)

