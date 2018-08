AA Gent volgende week Europees naar Polen 03 augustus 2018

AA Gent trekt volgende week in de derde voorronde van de Europa League naar Polen. De Buffalo's komen er uit tegen Jagiellonia Bialystok, dat zich gisteravond spectaculair wist te kwalificeren ten koste van Rio Ave. De Polen kwamen in Portugal twee keer op achterstand, maar sleepten uiteindelijk - een hattrick van de Braziliaan Galeno voor de thuisploeg ten spijt - een 4-4-gelijkspel uit de brand. Vorige week had Jagiellonia de heenwedstrijd in Polen gewonnen met 1-0, met een doelpunt van Machaj. In de terugwedstrijd bij Rio Ave scoorde middenvelder Romanczuk twee keer. De andere goals kwamen op naam van de Tsjech Pospisil en Cilian Sheridan, een Ierse spits van 1m96 die in het verleden onder meer voor Celtic uitkwam.

