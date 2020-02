Exclusief voor abonnees AA Gent veroordeelt vuurpijlen 04 februari 2020

00u00 0

AA Gent haalt op de clubwebsite scherp uit naar de supporters die zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen KV Mechelen vuurpijlen op het veld gooiden. De Buffalo's hebben het over "ernstige imagoschade" en beloven de schuldigen op te sporen en te straffen. "Vuurpijlen zijn levensgevaarlijk. Ze kunnen naast materiële schade ook fysieke schade bij omstaanders veroorzaken. Zowel de club als de betrokken supporters riskeren een fikse boete", staat er te lezen. "Dit gedrag weerspiegelt op geen enkele manier de waarden van onze club. Als club reageren wij streng en hanteren we een nultolerantie tegen inbreuken op de voetbalwet. Samen met de politie zal de club er alles aan doen om de aanstokers te identificeren. Dit zal, bij positieve identificatie, leiden tot onmiddellijke stadionverboden, burgerrechtelijke uitsluitingen en/of fikse geldboetes."

