AA Gent verdient 8,5 miljoen in één dag Vlaamse wintersporters dan toch op tijd naar huis

In de Alpen is met man en macht gewerkt om de wegen weer berijdbaar te maken voor de uittocht van skitoeristen. Eerder deze week had hevige sneeuwval, gevolgd door regen, voor lawinegevaar gezorgd. Hele regio's raakten afgesloten van de buitenwereld. Duizenden Vlaamse wintersporters vreesden dat ze niet meer voor het einde van de kerstvakantie thuis zouden geraken. Maar gisteren klaarde de lucht op: regenwolken verdwenen en de wind ging liggen. Gevaarlijke sneeuwmassa's werden met uitgelokte lawines weggewerkt, waarna sneeuwruimers de wegen vrijmaakten. Dit weekend wordt er geen nieuwe lading sneeuw verwacht, maar het zal wel bumperen zijn op de klassieke knelpunten. (KAV)

