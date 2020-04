Exclusief voor abonnees AA Gent traint in groepjes van vier op oefencentrum 08 april 2020

AA Gent heeft sinds begin vorige week een nieuw regime ingevoerd, waarbij spelers deels op het oefencentrum trainen. Ze komen in groepjes van vier naar Oostakker, waar ze onder leiding van de volledige trainersstaf individueel met de bal trainen. Daarbij wordt de 'social distancing' gerespecteerd. De spelers hebben een beurtrol, waarbij ze om de drie dagen in Oostakker worden verwacht. Zo staat keepers-trainer Vandendriessche bijvoorbeeld elke dag ter beschikking van één van de drie doelmannen. In de dagen tussen de oefensessies werken de spelers thuis een individueel programma af. (RN)