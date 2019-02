AA Gent thuisploeg in bekerfinale 06 februari 2019

AA Gent werd geloot als thuisploeg voor de bekerfinale tegen KV Mechelen. Dat betekent dat de Buffalo's op 1 mei in het Koning Boudewijnstadion in hun blauwe uitrusting mogen aantreden. De aftrap werd vastgelegd om 14.30 uur. Zowel AA Gent als KV Mechelen krijgt 20.000 tickets. De fans van AA Gent komen in tribune 1 en 2 terecht, die van KV Mechelen in tribune 3 en 4. Bij Gent krijgen de 17.200 abonnees de voorkeur bij de ticketverkoop. (RN)