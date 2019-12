Exclusief voor abonnees AA Gent stuurt fysiektrainer naar David in Canada 09 december 2019

00u00 0

AA Gent stuurde Stijn Matthys gisterochtend naar Canada. De fysiektrainer van de Buffalo's zal er Jonathan David fysiek en mentaal begeleiden tot na de begrafenis van zijn moeder, op 14 december. Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem was er in de Ghelamco Arena een minuut applaus, de fans hadden ook een spandoek mee met het opschrift: 'Stay strong David, we are with you.' Achteraf droeg Roman Yaremchuk de zege op aan David. (RN)