AA Gent strikt spits Niangbo én Godeau 16 januari 2020

AA Gent heef zijn tweede versterking van deze wintermercato beet. Anderson Niangbo tekende een contract tot 2024 bij de Buffalo's. De 20-jarige Ivoriaanse aanvaller wordt overgenomen van de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg, die Niangbo de voorbije zes maanden uitleende aan reeksgenoot Wolfsberger AC. Daar was hij in 26 matchen goed voor 9 goals en 7 assists. AA Gent wacht op de nodige arbeids- en verblijfsvergunningen, wat onduidelijk maakt of hij zaterdag al inzetbaar is tegen Moeskroen.

