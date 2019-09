Exclusief voor abonnees AA Gent plukt commercieel directeur weg bij Z. Waregem 16 september 2019

00u00 0

AA Gent heeft een opmerkelijke transfer gerealiseerd. De Buffalo's plukken Tyas Kastelijn weg bij Zulte Waregem, waar hij de drijvende kracht was op commercieel vlak. Kastelijn studeerde onder meer aan de Vlerick Management School en versterkt de commerciële cel van Serge Platel bij AA Gent. Platel blijft voorlopig aan boord bij de Buffalo's, maar Kastelijn is aangetrokken om de nieuwe commerciële directeur te worden. Of Platel ook in de toekomst bij AA Gent blijft, valt nog af te wachten. (RN/VDVJ)