AA Gent op zoek naar 16de kwartfinale op rij

AA Gent kan zich voor de 16de keer op rij kwalificeren voor de kwartfinales van de Beker van België. "De beker is een groot doel voor ons, maar Charleroi haalde 19 op 21 in de competitie en is misschien wel ons grootste obstakel op weg naar de finale", zegt Jess Thorup. "Wij willen altijd op de helft van de tegenstander spelen, maar Charleroi is héél sterk op de tegenaanval. Maar wij zijn van niemand bang."