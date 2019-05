Exclusief voor abonnees AA Gent oefent tegen Foket 25 mei 2019

AA Gent heeft in overleg met Jess Thorup de grote lijnen van het oefenprogramma uitgetekend. De Buffalo's starten met oefenduels in de regio, tegen Gent-Zeehaven (21 juni), Zelzate (22 juni), Merelbeke (28 juni) en Dikkelvenne (29 juni). Tijdens de stage in het Nederlandse Wageningen (8-13 juli) wordt er mogelijk geoefend tegen PEC Zwolle, op de terugweg naar België staat er op 13 juli sowieso een wedstrijd tegen STVV op het programma. Op 20 juni speelt AA Gent in Le Touquet tegen het Reims van Thomas Foket. 6 en 16 juli liggen nog open. Speelt Gent op 25 juli Europees, dan wordt op 6 juli uitgekeken naar een sterke tegenstander. Die wordt sowieso ook gezocht voor de galamatch in de Ghelamco Arena op 16 juli. (RN)