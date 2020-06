Exclusief voor abonnees AA Gent: "Nog veel onduidelijk" 18 juni 2020

AA Gent houdt zich voorlopig nog op de vlakte. "Wat ik ervan vind? Voorlopig niet veel, gezien we niet veel aan die beslissing kunnen veranderen", reageert Michel Louwagie. "Er zijn nog heel wat onduidelijkheden ook. Zullen er toeschouwers toegelaten worden midden september? Zal het op een neutraal terrein gespeeld worden of bij één van de twee clubs? Verder kennen we uiteraard ook onze tegenstander nog niet." Binnen enkele weken zullen die zaken iets duidelijker worden. (SDG)