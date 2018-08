AA Gent leent Kubo uit aan Nürnberg 18 augustus 2018

AA Gent leent Yuya Kubo voor één jaar uit aan 1.FC Nürnberg. De Bundesligaclub drong al een paar dagen aan op de komst van Kubo, maar een eerste bod werd door AA Gent geweigerd. Ook een Franse club hengelde intussen naar de diensten van de Japanner, die vorig seizoen nog Gents topschutter werd met 11 goals en de club op de laatste speeldag met een goal op het veld van Club Brugge Europees voetbal bezorgde. Kubo begon nog aan de competitie op Standard, maar moest daarna zijn plaats in de spits afstaan aan Awoniyi. Met het perspectief van weinig speelgelegenheid, vroeg de Japanner om een oplossing. Die is nu gevonden met 1.FC Nürnberg, dat Kubo één jaar huurt mét een definitieve aankoopoptie. Kubo heeft in de Ghelamco Arena nog een contract tot 2020. Hij behoort niet meer tot de wedstrijdselectie van AA Gent voor de uitwedstrijd van zondag op Eupen. 1.FC Nürnberg speelt zaterdag voor de DFB Pokal uit bij SV Linx, maar zondag wordt Kubo in Duitsland verwacht voor medische tests. (RN)

